Talas Bu Hafta da Kültür Sanat Dolu

Talas Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinliklerinde bu hafta da yine birbirinden önemli programlar gerçekleştirilecek.

Her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler 21 Aralık Çarşamba Nurullah Genç konferansı ve 23 Aralık Cuma Taksim Trio konseriyle devam edecek. Şair yazar Nurullah Genç’in konuşmacı olarak katılacağı ’Başarı Bedel İster Konferansı’ ile azimle çalışarak başarıya ulaşmanın ve kişisel gelişimin detayları anlatılacak. Konferans, 21 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’da Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Bu haftanın ikinci programında ise Taksim Trio grubu konser verecek. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin yanı sıra bağlamada İsmail Tunçbilek ve kanunda Aytaç Doğan’dan oluşan grup, 23 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Erciyes Kültür Merkezinde başlayacak konserle kulakların pasını silecek. Talas Belediyesinin düzenlediği bütün faaliyetler ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Bu ay birbirinden özel programların düzenlendiği Talas Belediyesi kültür sanat faaliyetleri Hacivat-Karagöz gölge oyunuyla başlamıştı. Hafta sonu iki gün süren oyunda çocuklar keyifli anlar yaşamıştı. Bir diğer programda ise kültür tarihçisi yazar Dursun Gürlek, Ayaklı Kütüphaneler söyleşisiyle kitapseverlerin karşısında olmuştu. Önemli eserlerin ve şahsiyetlerin anlatıldığı programda kitap kurtları kütüphanelerin bilinmeyenlerini dinlemişti. Büyüklere yönelik Ziyafet Sofrası tiyatro oyununun da ise sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, çocuklar için hazırlanan Çarpım Tablosu tiyatrosu da miniklere keyifli anlar yaşatmıştı.