“Talas Belediyesi’nin tohum eleme makinesi işimizi kolaylaştırdı”

Kayseri Talas Belediye Başkan Mustafa Yalçın tarafından ilçe tarımına kazandırılan tarım aletleri çiftçinin işini kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay kullanılmaya başlanan tohum eleme makinesiyle yaklaşık 1 ayda 105 ton tohum elemesi yapıldı.

Hizmete sunulduğu günden bu yana 5 mahallede 30 üreticiye hizmet veren tohum eleme makinesiyle yağ yapımında kullanılan aspir bitkisi başta olmak üzere buğday, arpa ve çavdar gibi tarım ürünlerinde tohumluk eleme işlemi gerçekleştirildi. Makine sayesinde üreticiler hem zamandan hem de emekten tasarruf ediyor.

Sunulan hizmetle ilgili düşüncelerini aktaran çiftçiler de Başkan Yalçın’ın tarıma verdiği destekten son derece memnun olduklarını ifade ederek teşekkürlerini iletti. Çiftçi Hatem Timuçin, tohum eleme makinesinin işlerini kolaylaştırdığını belirtirken Örencik’in kadın çiftçilerinden Ayşe Timuçin de “Başkan’dan Allah razı olsun ayağımıza kadar bu hizmeti getirdi” sözleriyle memnuniyetini dile getirerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.