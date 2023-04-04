Talas Belediyesi’nin 2022 Faaliyet Raporu Onaylandı

Talas Belediye Meclisi, gündeminde bulunan 23 maddeyi karara bağladı. Gündemde yer alan 2022 Yılı Faaliyet Raporu maddesi de oylanarak kabul edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda encümenin yanı sıra altı komisyona üye seçimleri ile Tarihi Kentler Birliğine yedek üye seçimi yapıldı. Meclis toplantısında ayrıca çeşitli komisyon raporlarıyla, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesiyle kardeş şehir protokolü için yetki, bazı müdürlüklere ait konuları içeren gündem maddeleri de karara bağlandı. Yapılan seçimlerde komisyonlarda bir yıl görev yapacak isimler ise şöyle oluştu: Encümen: Ragıp Dost, Çağrı Daşan, Halil Gedikbaş. Plan ve Bütçe Komisyonu: Zafer Pamuk, Alaaddin Canıpek, Ömer Uğurlu, Hasan Özsoy. İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Hami Türkyar, Murat İlhan, Suat Erdoğan, Adnan Özer. Çevre Kültür ve Turizm Komisyonu: Selçuk Çağan, Mehmet Kısmet, Kerem Özden, Mustafa Özaşır. Gençlik Kadın ve Aile Komisyonu: Cumhur Yıldız, Duygu İnce, Kerem Özden, Ufuk Gökdemir. Ticaret ve Sanayi Komisyonu: Zafer Pamuk, Ümit Dilci, İbrahim Ata, Ufuk Gökdemir. Eğitim Spor ve Sağlık Komisyonu: Alaaddin Canıpek, Suat Erdoğan, Ömer Uğurlu, Paşa Önal. Tarihi Kentler Birliği Yedek Üye: Suat Erdoğan. Ayrıca 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olarak meclis üyeliklerinden istifa eden Emine Timuçin ile Aytaç Kırmızıtaş’ın yerine Mehmet Kısmet ve Halil Gedikbaş meclis üyesi olarak görevlerine başladı. Mecliste bulunan Emine Timuçin’e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek çiçek verildi.

Diğer yandan 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Kayseri’yi de etkileyen depremlerin ardından binaları güçlendirmek amacıyla Talas Belediyesi arşivinden talep edilen proje suretlerinin 2023 yılı sonuna kadar elektronik ortamda ücretsiz olarak verilmesi de karara bağlandı. Öte yandan meclis toplantısında 2022 Yılı Denetim Komisyonu Raporu ile 2022 Yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek kabul edildi.

2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinin ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Burada kim hangi konuda görüş belirtiyorsa Talas’ı sahipleniyor demektir. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Zincidere 100. Yıl Göleti gibi 52 bin metrekarelik bir yeşil alanın sonuna geldik. 22 bin metrekarelik Mevlana Meydanını yeşil alan yaptık. 100 bin metrekare Talas Millet Bahçesinin bir ay içinde ihalesini yapacağız. Mevlana ile Yenidoğan mahallelerinden geçen yürüyüş ve bisiklet kullanımı için Yeşil Yol yaptık. Bütün bunlar sadece yeşil alanda bizim için övünç meselesidir. Yeni dönemimiz hayırlı olsun. Nice güzel günlere, hizmetlere inşallah hep birlikte ev sahipliği yapmaya devam edelim” dedi.