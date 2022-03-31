Talas Belediyesi’ne ödül yağmuru

Ortaya koyduğu farklı ve başarılı çalışmalarla dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 yıl gibi kısa bir sürede yurt çapında çok sayıda ödüle layık görüldü.

Başkan Yalçın’ın göreve başladığı 2019 yılı Nisan ayından bu yana şehircilikten tarihi dokuya, gençlikten geri dönüşüme kadar birçok alanda gerçekleştirdiği önemli çalışmalar çeşitli ödüllerle takdir edildi.

Başkan Yalçın’ın görevinin ilk aylarında hayata geçirdiği ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Belediye Mahallemizde’ uygulaması, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından ‘Şehre Değer Katanlar Ödülü’ne layık görüldü. Yurt çapında büyük yankı uyandıran uygulamanın başarısı böylece tescillenmiş oldu. Bunun ardından Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışması’nda ‘Başarı Ödülü’ ile ödüllendirilen Talas Belediyesi, aynı yıl tarihi ve kültürel varlıkları koruma çalışmaları çerçevesinde Sign Of The City Awards ‘Şehirde İz Bırakanlar Proje Yarışması’nda tarihi belediye binasının ve çevresinin turizme kazandırılması projesiyle ödül aldı. Talas Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 2020 yılında da çok önemli bir ödülün sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık Fikir Yarışması’nda ‘Organik Atıkları Kompost Haline Getirip Doğada Kolay Çözünür Poşet Üretme Projesi’ ile ödüllendirilen Talas Belediyesi’nin ödülünü Ankara’da düzenlenen törende Başkan Yalçın aldı. Göreve geldiği ilk aylarda Patievi’ni açarak sokak hayvanlarına doğal ortamda barınma imkanı sağlayan Başkan Yalçın, Erciyes Üniversitesi tarafından Yılın Hayvanseveri seçildi ve Yılın Hayvanseveri Beratı aldı.

2021 yılında ise Talas Belediyesi, gençliğe yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde ‘Genç Talas’ projesiyle AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen ‘Gençlik ve Projeler’ temalı yarışmada ödül aldı. Başkan Yalçın, ödülü Ankara’da düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Başkan Mustafa Yalçın’ın kültür sanata yönelik çalışmaları da 2021 yılı başında Talas Belediyesi’ne ödül getirdi. ‘Yılın En Başarılı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü’ne layık görülen Talas Belediyesi’nin ödülünü Başkan Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Çiğdem Karaarslan’dan aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılan çalışmaları Talas’ın ve Kayseri’nin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi yolunda atılmış adımlar olarak niteleyerek, “Amacımız Talas’ı bütün unsurlarıyla daha yaşanabilir bir yerleşim yeri haline getirmek. Değişmeden gelişmeyi ön planda tutarak iyi işler yapmayı ve yaptığımız işi iyi yapmayı ilke edindik. Böyle olunca da ortaya çıkan proje, uygulama ve yatırımlar takdirle karşılanıyor, ödüle layık görülüyor. Öncelikle çalışmalarımızı ödüllendirme nezaketinde bulunan tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Sonrasında bu çalışmaların ilçemize kazandırılmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve katkı sağlayan meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.