banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Talas Belediyesi’ne ödül yağmuru

Ortaya koyduğu farklı ve başarılı çalışmalarla dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 yıl gibi kısa bir sürede yurt çapında çok sayıda ödüle layık görüldü.

KAYSERİ 31.03.2022, 13:38
Talas Belediyesi’ne ödül yağmuru

Ortaya koyduğu farklı ve başarılı çalışmalarla dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 yıl gibi kısa bir sürede yurt çapında çok sayıda ödüle layık görüldü.

Başkan Yalçın’ın göreve başladığı 2019 yılı Nisan ayından bu yana şehircilikten tarihi dokuya, gençlikten geri dönüşüme kadar birçok alanda gerçekleştirdiği önemli çalışmalar çeşitli ödüllerle takdir edildi.

Başkan Yalçın’ın görevinin ilk aylarında hayata geçirdiği ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Belediye Mahallemizde’ uygulaması, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından ‘Şehre Değer Katanlar Ödülü’ne layık görüldü. Yurt çapında büyük yankı uyandıran uygulamanın başarısı böylece tescillenmiş oldu. Bunun ardından Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışması’nda ‘Başarı Ödülü’ ile ödüllendirilen Talas Belediyesi, aynı yıl tarihi ve kültürel varlıkları koruma çalışmaları çerçevesinde Sign Of The City Awards ‘Şehirde İz Bırakanlar Proje Yarışması’nda tarihi belediye binasının ve çevresinin turizme kazandırılması projesiyle ödül aldı. Talas Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 2020 yılında da çok önemli bir ödülün sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık Fikir Yarışması’nda ‘Organik Atıkları Kompost Haline Getirip Doğada Kolay Çözünür Poşet Üretme Projesi’ ile ödüllendirilen Talas Belediyesi’nin ödülünü Ankara’da düzenlenen törende Başkan Yalçın aldı. Göreve geldiği ilk aylarda Patievi’ni açarak sokak hayvanlarına doğal ortamda barınma imkanı sağlayan Başkan Yalçın, Erciyes Üniversitesi tarafından Yılın Hayvanseveri seçildi ve Yılın Hayvanseveri Beratı aldı.

2021 yılında ise Talas Belediyesi, gençliğe yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde ‘Genç Talas’ projesiyle AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen ‘Gençlik ve Projeler’ temalı yarışmada ödül aldı. Başkan Yalçın, ödülü Ankara’da düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Başkan Mustafa Yalçın’ın kültür sanata yönelik çalışmaları da 2021 yılı başında Talas Belediyesi’ne ödül getirdi. ‘Yılın En Başarılı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü’ne layık görülen Talas Belediyesi’nin ödülünü Başkan Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Çiğdem Karaarslan’dan aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılan çalışmaları Talas’ın ve Kayseri’nin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi yolunda atılmış adımlar olarak niteleyerek, “Amacımız Talas’ı bütün unsurlarıyla daha yaşanabilir bir yerleşim yeri haline getirmek. Değişmeden gelişmeyi ön planda tutarak iyi işler yapmayı ve yaptığımız işi iyi yapmayı ilke edindik. Böyle olunca da ortaya çıkan proje, uygulama ve yatırımlar takdirle karşılanıyor, ödüle layık görülüyor. Öncelikle çalışmalarımızı ödüllendirme nezaketinde bulunan tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Sonrasında bu çalışmaların ilçemize kazandırılmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve katkı sağlayan meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19