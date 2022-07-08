Talas Belediyesi’nden Kurban Bayramı’nda dondurma ikramı

Talas Belediyesi; kurban pazarında sunduğu imkanlara, sıcak günlerde vatandaşların serinlemesi için dondurma da ekledi. Kurbanlık hayvan satıcılarına ve kurban almaya gelen vatandaşlara dondurma ve su ikramında bulundu.

Talas Belediyesi hava sıcaklıklarının etkisinin arttırmasıyla birlikte kurban satış alanında alışveriş yapanlara dondurma ve su ikramında bulundu. Hem ağızların tatlanması ve tatlı bir kurban pazarlığına vesile olmak hem de sıcak havada serinletmek amacıyla dondurma ve su ikram ediyor. İkramları alan vatandaşlar, farklı ve güzel bir ikramla ağızlarının tatlandığını ifade ederek Talas Belediyesi’ne ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Dondurma dağıtmanın, vatandaşları düşünmenin bir göstergesi olduğunu kaydeden bir vatandaş, “Bu da bir hizmettir, ikramları ve bizi düşündüğü için teşekkür ederim” dedi.

Talas Belediyesi, bayramın 1. günü kurban kesmeye gelen vatandaşlara ve yine kurban satıcılarına dondurma ikram etmeye devam edecek.