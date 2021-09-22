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Talas Belediyesi’nden İngilizce kursu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede eğitime yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yabancı dil öğrenimine her fırsatta dikkat çeken Başkan Yalçın, yabancı dil öğrenmek isteyenler için İngilizce kursu başlattı.

KAYSERİ 22.09.2021, 13:42
Talas Belediyesi’nden İngilizce kursu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede eğitime yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yabancı dil öğrenimine her fırsatta dikkat çeken Başkan Yalçın, yabancı dil öğrenmek isteyenler için İngilizce kursu başlattı.

“One Lisan Bir Person” sloganıyla ücretsiz olarak başlatılan kursta alanında uzman Türk ve yabancı hocalar tarafından dil eğitimi verilecek. Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’de gerçekleşecek olan kursa kayıt yaptırmak ve kurs hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.talas.bel.tr adresini ziyaret edebilirler. Vatandaşlar ayrıca belediye sosyal medya hesaplarından paylaşılan ilan üzerindeki barkodu okutarak da detaylı bilgi ve kayıt ekranına erişebilir.

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