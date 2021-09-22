Talas Belediyesi’nden gazilere Çanakkale gezisi

Talas Belediyesi, ilçede ikamet eden gazileri aileleriyle birlikte kültür turları kapsamında Çanakkale gezisine gönderdi.

Belediye önünden hareket eden otobüs ile yola çıkan gaziler, Çanakkale’de bulunan savaş alanları, müzeler ve şehitliği deneyimli rehberler eşliğinde ziyaret ederek bilgiler alacak. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından gerçekleştirilen ücretsiz olarak düzenlenen geziden dolayı gaziler ve aileleri memnuniyetlerini dile getirdi.

Hareket öncesi konuşan Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, geziden duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Başkan Balcı konuyla ilgili şunları söyledi:

“Allah, Mustafa Yalçın Başkan’dan razı olsun. 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Talas’ta oturan gazilerimizi bu geziye gönderiyor. Oradaki şehitlik alanını gezeceğiz. İnşallah oraları bize güzelce anlatacaklar.”

“Sayın Başkan çok güzel çalışıyor” diyen Başkan Balcı, Başkan Mustafa Yalçın’ın kendilerine her konuda yardımcı olduğunun altını çizerek, “Başkan Yalçın, pandemi döneminde de bize destek verdik. Ne istediysek hep bize yardımcı oluyor. Başkan Yalçın’ın desteği daima yanımızda. Çok çalışkan büyük bir başkan. Buradaki gazilerimizi devamlı ziyaret ediyor. Tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Erci de Başkan Yalçın’ın kendilerini yalnız bırakmadığını ve daima kendilerine ilgi gösterildiğini ifade ederek desteklerinden ve geziden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Konuyla ilgili düşüncelerini aktaran Kıbrıs Gazisi Ahmet Urtimur da benzer düşünceleri ifade ederek desteklerinden doları Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.