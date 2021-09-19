banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak

Talas Belediyesi’nden ‘Dünya Temizlik Günü’nde anlamlı etkinlik

Talas Belediyesi, ‘Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay Talas Şubesi ile birlikte atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.

KAYSERİ 19.09.2021, 12:03
Talas Belediyesi’nden ‘Dünya Temizlik Günü’nde anlamlı etkinlik

Talas Belediyesi, ‘Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay Talas Şubesi ile birlikte atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.

İlçenin farklı noktalarında gerçekleşen etkinlikte Talas Belediyesi temizlik ekipleri ve Kızılay gönüllülerinden oluşan grup, dağılmış atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

“Temizlik ekibimiz gece gündüz sahada"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Talas Belediyesi olarak çevre temizliğine büyük önem verdiklerini ifade etti. Doğa ve çevre konularının çalışma programlarında daima öncelikli yer edindiğini belirten Başkan Yalçın, doğayı korumak ve çevre temizliğini sağlamak için temizlik işleri ekiplerinin gece gündüz sahada olduğunu söyledi. Başkan Yalçın, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Kızılay gönüllülerine ve belediye çalışanlarına da teşekkür etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0