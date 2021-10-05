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Talas Belediyesi okullara dokunmaya devam ediyor

Talas Belediyesi’nin eğitim öğretime sağladığı destek hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak okullarda genel temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

KAYSERİ 05.10.2021, 10:49
Talas Belediyesi okullara dokunmaya devam ediyor

Talas Belediyesi’nin eğitim öğretime sağladığı destek hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak okullarda genel temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

2 süpürge aracı, 2 arazöz ve 1 basınçlı yıkama aracı olmak üzere toplam 5 araç ve 12 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda ilçe genelindeki okulların içinde ve bahçelerinde detaylı temizlik ve hijyen işlemleri yapılıyor.

Program kapsamında okullarda çöp kovalarının yenilenmesinden okul bahçelerine yeni bank yerleştirmesine, lavabo ve sınıfların temizliğinden bahçelerdeki yabani otların biçilmesine kadar birçok çalışma detaylı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

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