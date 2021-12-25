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Talas Belediyesi 2021’i ‘Melihat Gülses ve Tanini Trio’ konseri ile bitirdi

Talas Belediyesi, 2021 yılının son kültür sanat etkinliğinde Türk Sanat Müziğinin ünlü ismi Melihat Gülses ve Tanini Trio Grubu’nu müzikseverlerle buluşturdu.

KAYSERİ 25.12.2021, 13:19
Talas Belediyesi 2021’i ‘Melihat Gülses ve Tanini Trio’ konseri ile bitirdi

Talas Belediyesi, 2021 yılının son kültür sanat etkinliğinde Türk Sanat Müziğinin ünlü ismi Melihat Gülses ve Tanini Trio Grubu’nu müzikseverlerle buluşturdu.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Baro Başkanı Ali Köse’nin yanı sıra çok sayıda davetli ve müzikseverin katılımıyla Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere ilgi büyüktü. Tamamen dolu salonda bazı seyircilerin merdiven boşluklarına oturduğu gözlenirken bir kısım seyirciler de konseri ayakta izledi. Salonda gördüğü muhteşem ilgiye kayıtsız kalamayan ünlü sanatçı Melihat Gülses, ülkede çok yerde görünmesi mümkün olmayan bir manzara ile karşılaştıklarına dikkat çekerek, “Burada olmaktan gerçekten inanılmaz büyük mutluluk duyuyoruz. Ben ve sevgili arkadaşlarım Tanini Trio zaten Kayseri’nin çok sevdiği bir grup. Biz çok mutluyuz, bizler için geldiniz ayaklarınıza sağlık bizi çok mutlu ettiniz. İnsanların kültür sanatı böylesine kucaklaması ülkemizde her yerde görülen bir şey değil. Şükürler olsun, böyle başkanlar olursa kültür ve sanatın da bu denli savunucusu olur. Çünkü en değerli kimliğimiz bu bizim” diye konuştu. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği programda ünlü sanatçı Melihat Gülses’e piyanoda Burçin Büke, kanunda Tahir Aydoğdu ve neyde Bilgin Canaz’dan oluşan Tanini Trio Grubu eşlik etti.

Konserin ardından sahneye gelerek sanatçılara çiçek takdim eden ve kısa bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da müzik dolu bir akşam yaşadıklarına işaret ederek “Öncelikle bizi bu güzel akşamda buluşturmaya vesile olan Karamehmet hocama ve değerli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ortamı sağladığı için Erciyes Üniversitesine teşekkür ediyorum. Değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum, bizi bugün çok mutlu bir yolculuğa çıkardılar. Siz müzikseverlere de teşekkür ediyorum” dedi.

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