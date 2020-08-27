Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’dan Başkan Akay’a Ziyaret
TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN AKAY’A TEBRİK VE NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a tebrik ve nezaket ziyaretinde bulundu.
Kayseri Şeker Göl Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette söz alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Şeker’in hem Kayseri’yi aydınlatan, hem de istihdam sağlayan bereketli kuruluşlardan bir tanesi olduğunu belirterek, “Başkan Hüseyin Akay ve ekibi geldikten sonra, hem Kayseri’ye hem de Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar sergilediler, kendilerine teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey’in, belediyecilik kökeninden dolayı eski bir dostluğumuzun olması da, ayrı bir gurur kaynağıdır. Dün yapılan mali genel kurul da çok güzel geçmiş, kendilerini tebrik ediyorum. Bu vesile ile bir ziyaret edelim diye arzu ettim, sağ olsunlar kendileri de ziyaretimizi memnuniyetle karşıladılar. Başarılar diliyoruz, şeker tadında nice yıllarda buluşmak üzere, hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kendisi belediyecilikte gerçekten, Kayseri’de örnek şahsiyetlerden bir tanesi. Kayseri Büyük Şehir Belediyesi ve Van’daki önemli tecrübelerini Talas’ta en güzel şekilde icra ediyor. Kendisinin başarılı çalışmaları ile ortaya çıkan güzelliği, Kayseri’deki vatandaşlarımız da hizmetleri ile birlikte yaşıyor. Başkanımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyoruz. Sayın Başkanımız nezaket gösterdiler, Genel Kurulumuz için hayırlı olsun dileklerini iletmek için teşrif ettiler, ben kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.
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