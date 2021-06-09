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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın koronavirüse yakalandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

KAYSERİ 09.06.2021, 12:15
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın koronavirüse yakalandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yalçın hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Şu anda sağlık durumum gayet iyi, evde istirahat ediyorum. Bu süreçte telefonlara cevap veremeyeceğimi belirtiyor, arayan soran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim Bütün hastalarımıza şifalar versin. Dualarınızı esirgemeyin lütfen.”
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