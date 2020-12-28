Talas - Anayurt Tramvay hattı ihalesi 30 Aralık’ta yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5.5 kilometrelik Talas Anayurt Tramvay Hattı projesinin 30 Aralık Çarşamba günü ihalesinin yapılacağını hatırlatarak, projenin tamamlanmasıyla raylı sistem hattının 48 kilometreye ulaşacağını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan 7 kilometrelik Anafartalar - Şehir Hastanesi - YHT Gar Tramvay Hattının temel atma töreni gerçekleştirilmiş, o gün Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Anayurt raylı sistem projesi ile ilgili bir müjdeyi daha vermişti. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda 5.5 kilometrelik Talas Anayurt hattının ihalesinin 30 Aralık’ta gerçekleştirilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyemiz tarafından projelendirilen Belsin Anafartalar ile YHT Gar arası yaklaşık 7 kilometrelik raylı sistem hattının temelini Sayın bakanlarımızın katılımıyla atmıştık. Yeni tramvay hattı projesinin temel atma töreninde Kayseri’nin dev ulaşım projelerindeki mutluluğuna Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılarak ortak olmuştu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çalışmaların özverili şekilde devam ettiği o hat, Anafartalar, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kayseri Şehir Hastanesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Mobilyakent ve hızlı tren garı istikametine kadar uzanacak ve halkımıza büyük kolaylık sağlayacak. O zamanlarda Talas’ımıza müjdesini vermiştik, 5.5 kilometre uzunluğundaki Talas Anayurt hattının ihalesini de 30 Aralık’ta gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kayseri’de mevcut 35 kilometre olan raylı sistem hattının, Belsin Anafartalar ve Talas Anayurt projelerinin hizmete alınmasıyla birlikte 48 kilometreye ulaşacağını belirten Büyükkılıç, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. Kayserimizi tramvay ağı ile donatıyor, daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı ulaşımı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Talas’ımızdan 5.5 kilometrelik Şehit Furkan Doğan Yurdu’na kadar olan yeni bir hattın ihalesini 30 Aralık’ta yapıyoruz. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.