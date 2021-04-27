Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.Ç. yönetimindeki 38 KH 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü A.Ç. yara almazken, kendi imkanlarıyla takla atan otomobilin içerisinden çıktı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Takla atan otomobil de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.