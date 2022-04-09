Tahkim Kurulu, Halil’in cezasını onadı

Kayseri EMAR Futbol Kulübü sporcusu Halil Akhan’ın 5 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup’ta mücadele veren Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü’nün futbolcusu Halil Akhan’ın, Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na itirazını incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü’nün futbolcusu Halil Akhan’ın rakip takım görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verdi.

Kayseri EMAR Grup futbol kulübü futbolcusu Halil Akhan, Talasgücü Belediyespor ile oynanan BAL 3.Bölge 3.Grup maçı sonrasında rakip takım antrenör ve sporculara yönelik sportmenlik dışı hareketlerde bulunmuştu.