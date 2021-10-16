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Taekwondo sporcularından Kabakcı’ya ziyaret

Dünya Taekwondo Başkanlık Turnuvasından 3 bronz madalya ile dönen Kayserili Taekwondo sporcuları Fatih Gazcı ile Hasan Gülnar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

KAYSERİ 16.10.2021, 09:34
Taekwondo sporcularından Kabakcı’ya ziyaret

Dünya Taekwondo Başkanlık Turnuvasından 3 bronz madalya ile dönen Kayserili Taekwondo sporcuları Fatih Gazcı ile Hasan Gülnar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

Kayserili Taekwondo sporcularından Fatih Gazcı ve Hasan Gülnar 6. Dünya Taekwondo Başkanlık Turnuvasında Takım halinde üçüncü ve Hasan Gülnar ferdide 3. olarak ilimize 3 bronz madalya ile döndüler.

Turnuva sonrası İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret eden sporcular, sevinçlerini Kabakcı ile paylaştılar. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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