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Taekwondo sporcuları İstanbul’dan madalyalar ile döndü

İstanbul’da düzenlenen Taekwondo Uluslararası 6. President’s Cup Europe G-1 Avrupa Kupası’nda mücadele eden Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

KAYSERİ 12.10.2021, 11:57
Taekwondo sporcuları İstanbul’dan madalyalar ile döndü

İstanbul’da düzenlenen Taekwondo Uluslararası 6. President’s Cup Europe G-1 Avrupa Kupası’nda mücadele eden Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası 6. President’s Cup Europe G-1 Avrupa Kupası, 17 - 20 Eylül 2021 tarihleri arasında 30 ülkeden bin 400’e yakın sporcunun katılımı ile İstanbul’da yapıldı. Müsabakalara Kayseri’den katılan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Poomse dalında 5 bronz, müsabaka dalında 2 bronz olmak üzere toplamda 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İstanbul’dan 7 madalya ile dönen sporcuları ve antrenörleri Yavuz Sayan ile Yunus Emre Sayan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Müsabakalarda derece alan sporcular şöyle:

Poomse Yıldızlar;

Berat Bektaş 2 bronz madalya,

Dudu Gökçe Pumak 1 bronz madalya

Poomse Büyükler;

Türkan Teke 1 bronz madalya,

Yasin Çimen 1 bronz madalya,

Müsabaka dalında;

Fatma Arslan 1 bronz madalya

Merve Ünlü 1 bronz madalya

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