Tacettin Veli Mahallesi’nde otopark sorunu kalmayacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tacettin Veli Mahallesi’nde devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. 14 bina, 22 işyeri, 2 hastane ve 2 camilik alanı kapsayan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi olarak kış gelmeden sahadaki çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettirdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Geçen sene başlamış olduğumuz Tacettin Veli Mahallemizdeki saha çalışmalarımızın ikinci etabındayız. Birinci etabımız Kartal Bulvarı’ndan başlayarak, Kızılay Hastanesi, Erciyes Hastanesi ve çevresi başta olmak üzere Deliklitaş Caddesi o bölgelerin tamamen kaldırım, asfalt yenilemesini yaptığımız gibi düzenli otoparkın sağlanması için de orada güzel bir çalışmamız olmuştu. Bu proje devam ediyor ve Yoğunburç bölgesine geçtik Tüm kaldırımlar ve yolları imar planına uygun hale getiriyoruz ve buranın daha düzenli hale gelmesini sağlıyoruz. Çalışmaların büyük bir kısmı bitti. Yakında asfalt çalışmasına başlanacak. Dolayısıyla şehir merkezindeki özellikle otopark sorununu çözecek projemizin adım adım aşamalarını devam ettiriyoruz. Buradan sonra Kayseri Lisesi arkasındaki bölgeye devam edeceğiz. Böylece hem ücretsiz otoparklanmayı sağlayarak vatandaşlarımızın bu bölgelerde rahat bir park yapmasını sağlayacak hem de şehir içi trafiğin düzenli ve daha görsel hale gelmesini sağlayacağız. Çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda devam edecek ve bu bölgeler daha güzel hale gelecek. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.