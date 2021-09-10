banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!
ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!

Suveyda’nın yönetiminden büyükşehire teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ünlü yönetmen Mesut Uçakan tarafından Kayseri’nin tarihi mekânlarında ve ilçelerinde çekilen Suveyda filminin galası yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’ün de katıldığı gala gecesinde, yönetmen Uçakan, Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

KAYSERİ 10.09.2021, 13:36
Suveyda’nın yönetiminden büyükşehire teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ünlü yönetmen Mesut Uçakan tarafından Kayseri’nin tarihi mekânlarında ve ilçelerinde çekilen Suveyda filminin galası yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’ün de katıldığı gala gecesinde, yönetmen Uçakan, Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.


Anadolu’nun bir köyünde hafız olmak isteyen Hadim’in öğrenme aşkı, azmi, umudu, hayalleri ve Süleyman Peygamber gibi kuşdili öğrenme çabalarını konu alan Suveyda filminin çekimleri tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT tarafından desteklenen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla kentin Bünyan, Talas ve Develi ilçeleri ile Kapuzbaşı Şelaleleri gibi tarihi mekânlarda çekilen Suveyda filmi, izleyici ile buluştu. Kayseri’de bir alış veriş merkezinin sinema salonunda gerçekleşen gala gecesine, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 23 ve 24. dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, filmin yönetmeni, yapımcısı, oyuncular ile sanatseverler katıldı. Yönetmen Mesut Uçakan, Kayseri’de başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlerin kendilerine destek verdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.


Kayseri’nin yerel sanatçıları ve oyuncularının da yer aldığı filmde sanatçı Ersin Çimen de gala gecesinde mini bir konser verdi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0