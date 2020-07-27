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Sürücülerin dikkatini çeken uyarı
KAYSERİ'DE BİR SÜRÜCÜ, TRAFİKTEKİ DİĞER SÜRÜCÜLERİ UYARMAK VE DAHA DİKKATLİ HAREKET ETMELERİ ADINA ARACIN ARKA CAMINA 'ACEMİ ŞOFÖR' YAZASI YAZDI.
KAYSERİ 27.07.2020, 14:36
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Kayseri’de bir sürücü, trafikteki diğer sürücüleri uyarmak ve daha dikkatli hareket etmeleri adına aracın arka camına ’Acemi Şoför’ yazası yazdı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı’nda trafikte seyreden bir araç, diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücü, kağıda yazdığı ’Acemi Şoför’ yazısını aracın arka camına diğer sürücülerin görebileceği şekilde yapıştırdı.
Acemi şoför, bu yazı ile trafikte diğer sürücüler, kendisine karşı daha dikkatli hareket etmeleri konusunda uyarmış oldu.
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