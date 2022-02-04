Suriye’ye yardım taşıyan 3 tır uğurlandı

Kayseri İl Müftülüğü tarafından ‘Yolun iyilik olsun’ kampanyası kapsamında Suriye’ye 2 tır un ve 1 tır ısınma ve barınma malzemesi gönderildi.

Ahmet Ayşe İnci Camii’nde cuma namazına müteakip düzenlenen uğurlama töreni, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından bir konuşma yapan Kayseri İl Müftü Yardımcısı İl Mehmet İzci 2016 yılından bugüne kadar 710 tır yardım malzemesinin Suriye’deki kamplarda zor durumda olan insanlara gönderildiğini söyleyerek, “Kayseri’de ‘Yolun iyilik olsun’ kampanyası ve birçok kampanya ile Mart 2016’dan bugüne kadar hayırseverlerimizin katkılarıyla 710 tır yardım malzemesini, Suriye’deki kamplarda zor durumda yaşayan mağdur ve muhtaç kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye gönderdik. Bugün göndereceğimiz 2 tır un ve 1 tır kömür, soba, kıyafet, ayakkabı, gıda, su, battaniye, yorgan, bebek malzemelerinden oluşan toplam 3 tır yardım malzemelerimiz ile toplamda 749 bin 250 TL değerindeki yardımımızı gönderiyoruz. Bu göndereceğimiz yardımlardan 2 tır un Kilis Öncüpınar sınır kapısında bulunan koordinasyon merkezimize ulaşacak. Suriye’nin Azez kenti başta olmak üzere çevre bölgelerdeki muhtaçların sofralarına ekmek olarak ulaştırılacaktır. Diğer tırımız ise Hatay Cilvegözü sınır kapısında bulunan koordinasyon merkezimize ulaşacak. Suriye’nin İdlib kenti başta olmak üzere çevre bölgelerdeki muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak” ifadelerini kullandı.

Mehmet İzci, “Böylece 3 tır sevkiyatımızla beraber, 365 tır un, 213 tır muhtelif gıda, 8 tır çocuk mama ve bakım malzemesi, 10 tır kömür, 3 tır soba, 67 tır barınma malzemesi, 3 tır, mutfak malzemesi, 30 tır giyim eşyası, 4 tır temizlik malzemesi ve 10 tır inşaat malzemesi olmak üzere 29 milyon 205 bin 665 TL değerinde 713 tır yardım malzemesi bölgeye gönderilmiş oldu” dedi.

Yardım tırları, İl Müftü Yardımcısı Dursun Sarı’nın yaptığı dua sonrası uğurlandı.