banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hidayet Türkoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması
Hidayet Türkoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
İBB'nin WhatsApp hattı hizmete girdi
İBB'nin WhatsApp hattı hizmete girdi
İMAMOĞLU: “ŞU ANKİ GİDİŞAT, BİZİ MUTSUZ ETMEKTE”
İMAMOĞLU: “ŞU ANKİ GİDİŞAT, BİZİ MUTSUZ ETMEKTE”

Suriyeli çocuklar için bilgisayar ihalesi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında ihale düzenlenecek.

KAYSERİ 20.08.2021, 14:45
Suriyeli çocuklar için bilgisayar ihalesi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında ihale düzenlenecek.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan 31 proje okul müdürlüklerinde yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında bilgisayar laboratuvarı altyapı kurulumu ihalesi düzenleneceğini bildirdi.

6 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nde yapılacak olan ihale ile ilgili ayrıntılı bilgiye ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden ulaşılabilecek.

Yorumlar (0)
31°
açık