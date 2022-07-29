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Şüpheli araçtan çalıntı elektrik kablosu ve uyuşturucu madde çıktı

Kayseri’de motosikletli polis timleri tarafından yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtan çalıntı elektrik kablosu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ 29.07.2022, 23:11
Şüpheli araçtan çalıntı elektrik kablosu ve uyuşturucu madde çıktı

Kayseri’de motosikletli polis timleri tarafından yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtan çalıntı elektrik kablosu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde uygulama yaptı. Durumundan şüphelendikleri 38 AEK 057 plakalı aracı durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilo çalıntı elektrik kablosu, kablo kesmek için kullanılan keski pense ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan F.B., H.İ.İ. ve T.Y. ise gözaltına alındı.

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