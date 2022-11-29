Şüphelenilen şahsın üzerinde peçeteye sarılı uyuşturucu bulundu

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde yapılan aramalarda peçeteye sarılı halde uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Talas ilçesinde yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen M.K.’nın GBT sorgusu yapıldı. Kontroller sırasında şahsın üzerinde yapılan aramada peçeteye sarılı halde uyuşturucu madde bulundu.

Yine Güven Timleri ekipleri tarafından ilçede yapılan çalışmalarda, T.M. ekipleri görünce park halindeki bir aracın altına kağıt attı. Durumu fark eden ekipler, kağıdı kontrol ettiklerinde içinde uyuşturucu madde buldu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.