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Şüphelenilen şahıstan ruhsatsız tabanca bulundu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
KAYSERİ 13.10.2022, 11:19
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde şüphe üzerine B.Ö.’yü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken ayrıca tabancaya ait 6 adet fişeğe de el konuldu.
B.Ö., gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.