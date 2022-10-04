Şüphe üzerine durdurulan şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Tennuri Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen R.H., kontrolleri yapılmak üzere durduruldu. Durdurulan R.H.’nin yapılan üst aramasında 2 parça halinde uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler tarafından materyallere el konulurken, R.H. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.