Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Talas ilçesinde yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan M.K.’nin üzerinde yapılan aramalarda 2 ayrı kilitli poşet içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Ekipleri tarafından bulunan materyallere el konulurken, M.K. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.