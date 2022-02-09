Süper Amatör’ün 12. haftasında 34 gol atıldı
Kayseri Süper Amatör Küme’de 12. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 12. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Haftanın en farklı galibiyeti Erciyes Reşadiye Gençlikspor’u 6-1 yenen Kayseri Yolspor elde etti. 1 maçın berabere bittiği Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
OSB Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor
Amarat Gençlikspor 2-0 Kocasinan Ülküspor
Buğdaylıspor 2-1 Tomarza Belediyespor
Kayserigücü 3-0 Esentepespor
Kocasinan Şimşekspor 0-3 Erciyes Esen Makina
Kayseri Yolspor 6-1 Erciyes Reşadiye Gençlik
Gültepespor 2-2 Talas Anayurtspor
Kayseri Şekerspor 5-0 Özvatan Gençlikspor
Sanayi Esnafspor 0-4 Başakpınar Belediyespor
Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Yavuzspor (Hükmen)