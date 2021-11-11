Süper amatörde 10 maçta 38 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme 2. haftasında oynanan 10 maçta 38 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2. hafta maçları oynandı. 2 grupta oynanan toplam 10 müsabakanın 7’sinde galibiyet olurken 3 maç berabere bitti. 38 golün atıldığı haftada Kayseri Gençlerbirliği, rakibi Buğdaylıspor’u 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı. A Grubunda Kayseri Şekerspor 6 puan ile , B grubunda ise Kayseri Gençlerbirliği 6 puan ile liderlik koltuğunda yer aldı. A grubunda Talas Anayurt ile Kocasinan Ülküspor, B grubunda da Buğdaylıspor ile Yavuzspor henüz puan alamayan ekipler oldu. Süper Amatör Küme 2.hafta sonuçları şu şekilde:

Özvatan Gençlik: 4- Kocasinan Ülkü: 2

Kayseri Şekerspor: 2 - Gültepespor: 0

Başakpınar Belediye: 3 - OSB Atletik: 1

Hacılar Erciyesspor:3 - Talas Anayurt: 2

Kocasinan Şimşek: 3 - Tomarza Belediyespor: 0

Kayseri Gençlerbirliği: 6 - Buğdaylıspor: 0

Reşadiye Gençlik: 4 - Yavuzspor: 2

Amarat Gençlik: 1 - Sanayi Esnaf: 1

Erciyes Esen Makina: 0 - Esentepespor: 0

Kayseri Yolspor: 2 - Kayserigücü: 2