Süper Amatör Küme’nin ilk hafta enleri

Kayseri Süper Amatör Küme 2022-2023 sezonu oynanan 9 müsabaka ile başladı. Sezonun ilkg olü 3. dakikada Ali Murat Aydın’dan gelirken ilk kırmızı kartı da Alican Sayan gördü.

İlk kırmızı kart Alican Sayan’a çıktı

Süper Amatör Küme’de yeni sezonda ilk kırmızı kart Gültepespor ile Kayseri Simya Koleji maçında çıktı. Gültepespor’dan Alican Sayan maçının 49.dakikasında yerde yatarken küfür etmesi sebebiyle kırmızı kart gördü.

Esen Makina Erciyesspor kazandı

Süper Amatör Küme’de 2022-2023 sezonun ilk galibiyetini Esen Makina Erciyesspor aldı. Sungur FK’yi 2-1 yenen Esen Makina Erciyesspor, sezonun ilk galip gelen takımı oldu.

İlk golü Ali Murat Aydın attı

Yeni sezonun ilk golünü Kayseri Gençlerbirliği forması giyen Ali Murat Aydın kaydetti. Amaratspor ile oynanan ve 2-2 biten maçın 3.dakikasında kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Ali Murat Aydın, hem takımının hem de sezonun ilk golünü atmış oldu.

Sezonun ilk maçları beraber bitti

Süper Amatör Küme’de yeni sezon iki maçla başladı. Yeni sezonun ilk maçlarında Kayseri Gençlerbirliği ile Amaratspor 2-2, Gültepespor ile Kayseri Simya Kolejispor 1-1 berabere kaldı.

En farklı galibiyet

Sezonun ilk haftasında en gollü ve en farklı galibiyetin alındığı maç Kocasinan Şimşekspor-Yolspor maçı oldu. Bu maçta 8 gol atılırken Kocasinan Şimşekspor 6-2 kazanıp 3 puanın sahibi oldu.

Haftanın sonuçları

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Yolspor 6-2

Kayseri Şekerspor-Özvatanspor 2-0

Argıncıkspor-Esentepespor 4-2

Yahyalıspor-Yemlihaspor 3-2

Esen Makina Erciyesspor-Sungur FK 2-1

Kayseri Atletikspor-Makfitspor 2-1

Kocasinan Ülküspor-G.O.Paşaspor 1-0

Başakpınarspor-Develi EMARspor 3-0 (H)

Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor 2-2

Gültepespor-Simya Kolejispor 1-1