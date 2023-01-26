Süper Amatör Küme’de heyecan zirve

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 15. hafta geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 15. hafta sonunda liderler değişmezken heyecan ise zirvede. A Grubu’nda 15. haftayı Medipax Kayseri Atletikspor, B Grubunda ise Esentepespor BAY olarak geçti. Süper Amatör Küme’de ligin 16.hafta karşılaşmaların tamamını Pazar günü oynanacak. Süper Amatör Küme’de ligin bitimine 7 hafta kala hem zirve yarışında hem de alt sıralarda her geçen hafta heyecan artarak sürüyor. Süper Amatör Küme’de 15. haftada alınan sonuçlar şu şekilde:

Erciyes Esen Makine FK 4-0 Kocasinan Ülküspor

Argıncıkspor 1-4 Kayseri Şekerspor

Akkışlaspor 1-0 G.O.Paşaspor

Amaratspor 2-8 Kayserigücü FK

Sungur FK 3-0 Gültepespor

Kayseri Gençlerbirliği 1-4 Başakpınarspor

Trend Gayrimenkul 2-0 Kayseri Yolspor

Özvatan Gençlikspor 5-2 Kayseri Simya Koleji

Kocasinan Şimşekspor 5-2 Kocasinan Yemlihaspor

Yahyalıspor 3-0 Develi Emarspor (Hükmen)