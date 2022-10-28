Süper Amatör Küme’de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 8. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de yarın ve Pazar oynanacak olan 8. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Yarın tek maçla başlayacak olan 8. Hafta müsabakaları Pazar günü oynanacak müsabakalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 8. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

29 Ekim 2022 Cumartesi

Erciyes Esen Makina FK-Özvatan Gençlikspor: Ahmet Çıtak

30 Ekim 2022 Pazar

Sungur FK-Kayseri Simya Koleji: Cem Eray Eşmekaya

Argıncıkspor-G.O.Paşaspor: Erdem Sarıaslan

Esentepespor-Akkışlaspor: Ahmet Pakırcı

Başakpınar Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Çıtak

Kayseri Atletikspor-Kayserigücü FK: Hüseyin Otyakmaz

Trend Gayrimenkul-Amaratspor: İbrahim İmrağ

Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor: Suat Alptekin

Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Yolspor: Erol Eroğlu