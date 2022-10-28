Süper Amatör Küme’de 8. haftanın hakemleri belli oldu
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 8. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 8. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de yarın ve Pazar oynanacak olan 8. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Yarın tek maçla başlayacak olan 8. Hafta müsabakaları Pazar günü oynanacak müsabakalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 8. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
29 Ekim 2022 Cumartesi
Erciyes Esen Makina FK-Özvatan Gençlikspor: Ahmet Çıtak
30 Ekim 2022 Pazar
Sungur FK-Kayseri Simya Koleji: Cem Eray Eşmekaya
Argıncıkspor-G.O.Paşaspor: Erdem Sarıaslan
Esentepespor-Akkışlaspor: Ahmet Pakırcı
Başakpınar Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Çıtak
Kayseri Atletikspor-Kayserigücü FK: Hüseyin Otyakmaz
Trend Gayrimenkul-Amaratspor: İbrahim İmrağ
Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor: Suat Alptekin
Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Yolspor: Erol Eroğlu