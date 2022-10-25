Süper Amatör Küme’de 7. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 7. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 maçta 30 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de büyük heyecan yaşanıyor. 7.haftada oynanan karşılaşmalarda 7 takım gol sevinci yaşayamadı. Kocasinan Şimşekspor’un hükmen kazandığı haftada Amaratspor ile Gaziosmanpaşaspor haftayı BAY olarak geçen takımlar oldular. Süper Amatör Küme 7. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Kayserigücü FK 6-2 Başakpınar Belediyespor

Trend Gayrimenkul 2-0 Kocasinan Yemlihaspor

Kocasinan Ülküspor 1-0 Gültepespor

Kayseri Şekerspor 6-1 Esentepespor

Kayseri Yolspor 0-1 Kayseri Atletikspor

Argıncıkspor 0-2 Kayseri Simya Koleji

Özvatan Gençlikspor 0-1 Sungur FK

Yahyalıspor 5-0 Gençlerbirliği

Erciyes Esen Makina FK 3-0 Akkışlaspor

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen)