Süper Amatör Küme’de 6. hafta programı açıklandı
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 6. hafta maç programı belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 6. hafta maç programı belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme 2022-2023 futbol sezonu heyecan devam ediyor. Kayseri Futbol İl Temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 1 maç Cumartesi ve 8 maç ise Pazar günü oynanacak. A Grubunda Kayseri Gençlerbirliği ve B Grubunda Kocasinan Ülküspor haftayı puansız olarak BAY geçecek takımlar olurken Kayserigücü FK İse Develi Emarspor’un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı hükmen galibiyetle kapatacak. Haftanın programı şu şekilde;
15 Ekim 2022 Cumartesi / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
15.00 Sungur FK-Akkışlaspor
16 Ekim 2022 Pazar / Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
13.00 Amaratspor-Kocasinan Yemlihaspor
16 Ekim 2022 Pazar / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
11.00 Trend Gayrimenkul- Kocasinan Şimşekspor
15.00 Atletikspor- Yahyalıspor
16 Ekim 2022 Pazar / Vali Muammer Güler Stadı
13.00 Esentepespor-Gültepespor
15.00 Erciyes Esen Makine FK-Kayseri Şekerspor
16 Ekim 2022 Pazar / Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
13.00 Gaziosmanpaşaspor-Simya Koleji
15.00 Argıncıkspor-Özvatan Gençlikspor
16 Ekim 2022 Pazar / Başakpınar Stadı
15.00 Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor