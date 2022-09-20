Süper Amatör Küme’de 2. Hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 2. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada 39 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2022-2023 futbol sezonunda ikinci hafta geride kaldı. Ligin 2.haftasında en gollü karşılaşma 9 golün atıldığı Yahyalıspor ile Amaratspor maçı oldu. 2. hafta sonunda Başakpınar Belediyespor ile Erciyes Esen Makina FK BAY geçen takımlar olurken, Kayseri Atletikspor ise haftayı hükmen galibiyetle kapattı. Süper Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 3.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek.

Süper Amatör Küme 2. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Kocasinan Ülküspor 3-1 Agıncıkspor

Kayseri Şekerspor 4-1 Kayseri Simya Koleji

Esentepespor 1-0 Sungur FK

Yahyalıspor 9-0 Amaratspor

Kayseri Gençlerbirliği 0-3 Trend Gayrimenkul

Kocasinan Şimşekspor 1-3 Kayserigücü FK

Kayserispor Yolspor 0-1 Kocasinan Yemlihaspor

Gazi Osman Paşapor 2-3 Gültepespor

Özvatan Gençlikspor 4-3 Altındağ Akkışlaspor

Kayseri Atletikspor 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen)