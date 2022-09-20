Süper Amatör Küme’de 2. Hafta geride kaldı
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 2. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada 39 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 2. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada 39 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 2022-2023 futbol sezonunda ikinci hafta geride kaldı. Ligin 2.haftasında en gollü karşılaşma 9 golün atıldığı Yahyalıspor ile Amaratspor maçı oldu. 2. hafta sonunda Başakpınar Belediyespor ile Erciyes Esen Makina FK BAY geçen takımlar olurken, Kayseri Atletikspor ise haftayı hükmen galibiyetle kapattı. Süper Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 3.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek.
Süper Amatör Küme 2. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;
Kocasinan Ülküspor 3-1 Agıncıkspor
Kayseri Şekerspor 4-1 Kayseri Simya Koleji
Esentepespor 1-0 Sungur FK
Yahyalıspor 9-0 Amaratspor
Kayseri Gençlerbirliği 0-3 Trend Gayrimenkul
Kocasinan Şimşekspor 1-3 Kayserigücü FK
Kayserispor Yolspor 0-1 Kocasinan Yemlihaspor
Gazi Osman Paşapor 2-3 Gültepespor
Özvatan Gençlikspor 4-3 Altındağ Akkışlaspor
Kayseri Atletikspor 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen)