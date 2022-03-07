Süper Amatör Küme’de 17. hafta tamamlandı
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 17. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 8 müsabakada 40 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 17. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 8 müsabakada 40 gol atıldı.
17. haftada en gollü karşılaşma 7 golün atıldığı Kayseri Şekerspor ile Talas Anayurtspor maçı oldu. 4 maç 6’şar gol ile noktalandı. Hacılar Erciyesspor ve Tomarza Belediyespor haftayı hükmen kazanarak tamamladılar. Bu sonuçlardan sonra Süper Amatör Küme A grubunda Kayseri Şekerspor 40 puanla, B grubunda Erciyes Esen Makina 45 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Süper Amatör Küme 17 hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Kayserigücü: 6 - Gençlerbirliği: 0
Kayseri Yolspor: 6 - Buğdaylıspor: 0
Kayseri Şekerspor: 6 - Talas Anayurtspor: 1
Gültepespor: 1 - Amarat Gençlikspor: 3
Kocasinan Şimşekspor: 4 - Esentepespor: 1
Kocasinan Ülküspor: 0 - OSB Atletikspor: 2
Erciyes Reşadiye Gençlik: 1 - Erciyes Esen Makina: 3
Başakpınar Belediyespor: 2 - Özvatan Gençlikspor: 4
Hacılar Erciyesspor:3 - Sanayi Esnafspor: 0 (Hükmen)
Tomarza Belediyespor: 3 - Yavuzspor: 0 (Hükmen)