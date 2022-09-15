Süper Amatör Küme’de 1. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 1. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada 34 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2022-2023 futbol sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile başladı. Ligin 1.haftasında en gollü karşılaşma 8 golün atıldığı Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Yolspor maçı oldu. 1. hafta sonunda Akkışlaspor ile Kayserigücü BAY geçen takımlar olurken, Başakpınar Belediyespor ise ilk haftayı hükmen kazandı.

Süper Amatör Küme 1. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Erciyes Esen Makina-Sungur FK 2-1

Argıncıkspor-Esentepespor 4-2

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Yolspor 6-2

Kayseri Şekerspor-Özvatan Gençlikspor 2-0

Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkul 2-1

Gültepespor-Kayseri Simya Koleji 1-1

Amarat Gençlikspor-Kayseri Gençlerbirliği 2-2

Kocasinan Ülküspor 1-0 Gazi Osman Paşaspor 1-0

Yahyalıspor-Yemlihaspor 3-2

Başakpınar Belediyespor-Develi Emar 3-0 (Hükmen)