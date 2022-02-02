Süper Amatör küme 11. hafta tamamlandı
Kayseri Süper Amatör Küme’de 11. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 11. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme 11. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Hafta sonu oynanan 9 karşılaşma sonunda 1 maçta kazanan çıkmadı. En farklı galibiyeti Talas Anayurtspor’u 5-1 yenen Hacılar Erciyesspor elde etti. Süper Amatör Küme 11. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
OSB Atletikspor 2-2 Başakpınar Belediyespor
Kayseri Gençlerbirliği 2-0 Buğdaylıspor
Kocasinan Şimşekspor 2-0 Tomarza Belediyespor
Kayserigücü 0-2 Kayseri Yolspor
Amarat Gençlikspor 2-0 Sanayi Esnafspor
Hacılar Erciyesspor 5-1 Talas Anayurtspor
Amarat Gençlikspor 3-0 Sanayi Esnafspor
Kocasinan Ülküspor 2-1 Özvatan Gençlikspor
Erciyes Esen Makina 3-2 Esentepespor
Kayseri Şekerspor 5-0 Gültepespor
Erciyes Reşadiye 3-0 Yavuzspor (Hükmen)