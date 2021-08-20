Sümer Stadı ışıl ışıl

Kayseri amatörünün yükünü çeken Sümer Stadı 1 ve 2 Nolu sahalar yeni sezon öncesi ışıklandırıldı.

2021-2022 futbol sezonu öncesi amatörün yükünü çekecek olan Sümer Stadı’nda hummalı çalışma devam ediyor. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal’ın göreve gelmesinin ardından başlayan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Zemini yenileme çalışmaların ve amatör evinin yenilenmesinin ardından Sümer Stadı ışıklandırılması amatör futbol kulüplerini sevindirdi.

Yeni sezonla birlikte Sümer Stadı ve diğer statlarda gece maçları oynanması planlanıyor.