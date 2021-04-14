Sümer Stadı bakıma alındı

Kayseri amatörünün yükünü çeken Sümer 1 ve 2 Nolu sahalar bakıma alındı. Amatör Spor kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, göreve geldikten sonra Sümer Amatör Evi’nde başlattığı çalışmaları bu kez Sümer Stadı’na kaydırdı.

Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Kurulu’nda göreve gelen Başkan Mutlu Önal, çalışmalarını sürdürüyor. Sümer Amatör Evi’nde başlatılan yenileme çalışmalarının ardından, Kayseri amatörü için önemli bir yere sahip olan Sümer 1 ve 2 Nolu sahalarda bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. İlk olarak doğal çim olan zeminin bakımı yapılıyor. Kocasinan Belediyesi’nin katkıları ile yıpranmış çimler yenileri ile değiştirilirken saha içindeki olumsuzluklar gideriliyor. Zeminin bakımının yanı sıra ağaçlık alanların budama işlemleri ile ot temizlemeleri tamamlanıyor. Ayrıca, tribün bakımı ve tribün altındaki otların bakımı da bu çalışmalar kapsamında tamamlanacak.