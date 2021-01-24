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Sultan Sazlığı’ndaki göl buz tuttu
Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti içerisindeki göl, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
KAYSERİ 24.01.2021, 13:13
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Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti içerisindeki göl, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Develi’de kar yağışı sonrasında soğuk hava etkili oldu. Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’ndeki göl, eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sonrasında buz tuttu.Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’nde bulunan görevliler, temizlik çalışmalarını da sık sık buz üstende yapmak zorunda kaldı.