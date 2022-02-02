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Süleyman Varol yeniden başkan adaylığını açıkladı

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, yaptığı basın toplantısında 16. Olağan Genel Kurul yeniden başkan adayı olacağını açıkladı.

KAYSERİ 02.02.2022, 11:51
Süleyman Varol yeniden başkan adaylığını açıkladı

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, yaptığı basın toplantısında 16. Olağan Genel Kurul yeniden başkan adayı olacağını açıkladı.

Gerçekleştirilen basın açıklamasına Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol ve yönetim kurulu katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Süleyman Varol, Makine Mühendisler Odası Kayseri Şubesi’nin 3 bin 200’ü aşan üyesi ile büyük bir aile olduğunu söyledi. Varol, “Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, “Yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren meslektaşlarımızla birlikte mesleğimizde öncü olarak ülkemizin ve toplumumuzun tüm kesimlerine en güzel hizmetleri vermeye çalıştık. Meslekte birlik ruhuyla sorumluluklarımızı yerine getirme bilinci içerisinde çalışmalarımızı yaptık. Makine Mühendisleri Odası Kayseri şubesi, Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Erzincan ve Yozgat temsilcilerimiz dahil sayısı 3 bin 200’ü aşan üyesi ile büyük bir ailedir. Yeni mezun ve iş arayan üyelerimiz için firmalardan gelen talepler doğrultusunda, üyemizin her aşamasında yanında olarak istihdam sağlanmasına yardımcı olmaktayız” ifadelerini kullandı.

Pandemide 2 yıl içerisinde bir çok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Süleyman Varol, “15. Dönem Genel Kurul ve Seçimlerimizi yaptıktan kısa bir süre sonra covid-19 hastalığı ülkemizi vurmuş ve yasaklar başlamıştı. Bir araya gelmenin zor olduğu zamanlarda, 2 yıl gibi kısa bir süreye sığdırdığımız ve kamuoyunun takdirini kazanan bu çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de yapacaklarımızın teminatı olacaktır. 15. Dönem Şube Danışma Kurulu toplantısı yapılarak dönem içerisinde yaptığımız çalışmalar değerlendirilmiş ve danışma kurulu üyelerinin görüşleri, önerileri alınıp, planlamalar yapılmıştır. Danışma Kurulu toplantımızda oy birliği ile yönetim kurulu başkanı olarak şahsım başkanlığında 16. Olağan Genel Kuru çalışmalarının yürütülmesi kararı alınmıştır” diye konuştu.

“16. Genel Kurulda aday olacağım”

Konuşmasında 16. Genel Kurulda yeniden aday olacağını açıklayan Varol, “Danışma kurulumuzda oy birliği ile alınan kararda yapılacak Genel Kurulda yeniden Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığına adaylığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum” dedi.

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