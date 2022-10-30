Suçüstü yakalanan şüpheliler suç makinesi çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda tren raylarına zarar verirken suçüstü yakalanan şahısların birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesine bağlı Yemliha Mahallesinde jandarma ekipleri 2 kişinin Kızılırmak üzerinde bulunan demiryolu üzerinde tren rayları ile uğraştıklarını fark etti. Suçüstü yakalanan şahıslardan O.B.K.’nin ’Rusatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma’ suçundan arandığı ve ’Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak, Kullanmak’, ’Hırsızlık’ suçlarından toplam 6 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Diğer şüpheli E.U.’nun ise ’Hırsızlık’, ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’, ’Kasten Yaralama’ suçlarından toplam 11 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin demiryollarına ait üç bölgede 1 metre alüminyum, 6 metre bakır olmak üzere toplam 7 metre kabloyu da keserek zarar verildiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.