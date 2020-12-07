Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitim çalışmalarına başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde gönüllü 9 kişiden oluşan Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitim faaliyetlerine başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Mesut Bozkurt ve Ekibi Tarafından Yürütülen Eğitim Çalışmalarına Devam ediyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma ekibine minnettarız" dedi.