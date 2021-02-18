Stada ’Her şey güçlü Türkiye için’ yazdılar

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde karla kaplı olan ilçe stadına ’Her şey güçlü Türkiye için’ yazıldı.

İlçede etkili olan kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluştu. Develi İlçe Spor Müdürlüğü personeli, karla kaplı Develi İlçe Stadı’nın zeminine herşey güçlü Türkiye için yazdı. Yazıyı görenler fotoğraf çekinirken, stat ise dron ile havadan görüntülendi.