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Sportif Yetenek Taraması Değerlendirme ve Branşlara Yönlendirme Toplantısı yapıldı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde, Sporcu Eğitim ve Gelişimi Modülünü tamamlayarak Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) yönlendirilecek 2017-2018 grubu öğrenciler ve velileriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

KAYSERİ 27.05.2021, 14:38
Sportif Yetenek Taraması Değerlendirme ve Branşlara Yönlendirme Toplantısı yapıldı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde, Sporcu Eğitim ve Gelişimi Modülünü tamamlayarak Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) yönlendirilecek 2017-2018 grubu öğrenciler ve velileriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan toplantıya Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç katıldı. Toplantıda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde Sporcu Eğitim ve Gelişimi Modülünü tamamlayarak Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) yönlendirilecek öğrenci ve velilere çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.
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