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Sporcular atıcılık ligi için hazır

Hafta sonu İl Müdürlüğü Atış Poligonunda düzenlenen Atıcılık Ligi 5. Etap müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

KAYSERİ 17.11.2020, 13:25
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Sporcular atıcılık ligi için hazır

Hafta sonu İl Müdürlüğü Atış Poligonunda düzenlenen Atıcılık Ligi 5. Etap müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Etap yarışlarının sonunda Mersin’de Türkiye’den 32 takımın yarışacağı Atıcılık Ligi için Kayseri’de son müsabakalar yapıldı.

Kayseri’de mücadele eden takımlar, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından puan sistemiyle belirlenecek olan 32 takımın açıklanması için heyecanla bekliyorlar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Atıcılık Ligine Kayseri’den katılacak olan takımların büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.
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