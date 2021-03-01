Spor A.Ş. yüzücüleri başarı için kulaç attı

Kayseri’de düzenlenen Milli Takım Yıldız Genç Açık Yaş ve Tohm Baraj Geçme yarışlarında, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin 5 yüzücüsü büyük başarı elde etti.

Milli Takım Yıldız-Genç-Açık yaş ve Tohm baraj geçme müsabakaları 27-28 Şubat 2021 tarihleri arasında Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşti. Yüzme yarışmaları oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Yarışma sonucunda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından;

Beren Duru Aydın 200 metre serbest stilde 1., 50 metre kurbağalamada 4. oldu. Cansu UÇAN 200 metre kurbağalamada 1., 50 metre kurbağalamada 2., 100 metre kurbağalama 3. oldu. Ceren ATEŞ 50 metre sırtüstü 3. olurken, Kerem Topçuhasanoğlu 50 metre kurbağalama 5., Yiğit Çakır ise 200 metre sırtüstünde 5. oldu.

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcularından Beren Duru Aydın, üstün performans göstererek TOHM alt yapısına seçildi