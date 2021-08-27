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Spor A.Ş sporcusu Cemre Ateş milli takıma seçildi

Kayseri Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemre Ateş’ten büyük başarı.

KAYSERİ 27.08.2021, 13:48
Spor A.Ş sporcusu Cemre Ateş milli takıma seçildi

Kayseri Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemre Ateş’ten büyük başarı.

25-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında İStanbul’da yapılan Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemre Ateş milli takıma seçildi. Yapılan yarışmalarda başarılı olan Cemre Ateş 50 metre serbestte, 100 metre serbestte, 200 metre serbestte, 50 metre kurbağlamada, 50 metre sırtüstünde ve 100 metre sırtüstünde birinci oldu.

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