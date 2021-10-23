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Spor A.Ş. Sağlık ve Spor Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vererek kentte sporun adeta adresi olan Spor A.Ş.’nin bir ilke imza atarak oluşturduğu Sağlık ve Spor Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

KAYSERİ 23.10.2021, 15:27
Spor A.Ş. Sağlık ve Spor Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vererek kentte sporun adeta adresi olan Spor A.Ş.’nin bir ilke imza atarak oluşturduğu Sağlık ve Spor Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kayseri’de ‘spor’ denilince akla ilk gelen kurumlardan olan Büyükşehir Spor A.Ş. üyelerine daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla bir ilke imza atarak kendi bünyesinde Sağlık ve Spor Kurulu oluşturdu. Sağlık ve Spor Kurulu, çalışmalar kapsamında, personeline yönelik, alanında uzman doktorların verdiği ilk seminer toplantısını yaptı. Spor A.Ş.’nin yaralanma ve sakatlanmaların en aza indirilmesini sağlamak, üyelerine en iyi hizmeti sunmak ve uzman spor eğitmenlerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu Sağlık ve Spor Kurulu, Ortopedik Cerrahi Doç. Dr. Fatih Karaaslan tarafından, ‘sporcu sakatlanmalarının engellenmesi, sakatlıkların tedavi edilmesi, sakatlık sonrası spora geri dönüş süreci, yaşanan sakatlıkların vücuda bıraktıkları hasarların tespiti, kas ve eklemlerin spora hazırlanma süreci’ gibi konularda Spor A.Ş. çalışanlarını bilgilendirdi.

Kentte spor faaliyetlerinin adeta lokomotifi olan ve bugüne kadar hemen her branşta on binlerce kişiye ulaşan Spor A.Ş.’nin üyelerine verdiği hizmet kalitesini daha da yükseklere taşımak amacıyla sürdürdüğü çalışmalardan birisi olan Sağlık ve Spor Kurulu, uygulamasındaki seminer toplantısından Spor A.Ş. bünyesindeki yaklaşık 150 personel faydalandı.

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